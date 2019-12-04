Дарья Донцова пожалела своих читателей

Российская писательница Дарья Донцова заявила, что ей жалко своих читателей, потому что многие из них несчастны. Об этом она сообщила на пресс-конференции, которая посвящена юбилею книг про любительницу частного сыска Дашу Васильеву.

Вывод о том, что большинство читателей писательницы несчастны, Донцова сделала по вопросам, которые ей часто приходят в Instagram.

«Им приходится объяснять, что человек счастлив, когда он не хочет того, чего у него нет, а радуется тому, что у него есть», — сказала она.

В ходе пресс-конференции Донцова представила очередную книгу про Васильеву «Царевич с плохим резюме». В новом детективе полковник Дегтярев уходит на пенсию. Вместе с Дашей они создают детективное агентство, сказала она.

По словам гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева, Донцова является самым читаемым автором в России. У нее вышло 219 книг, а это абсолютный рекорд среди писателей. При этом суммарный тираж ее произведений составил 200 миллионов экземпляров.