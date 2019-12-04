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16:59   4 Декабря 2019
Россия

Дарья Донцова пожалела своих читателей

Дарья Донцова пожалела своих читателей

Российская писательница Дарья Донцова заявила, что ей жалко своих читателей, потому что многие из них несчастны. Об этом она сообщила на пресс-конференции, которая посвящена юбилею книг про любительницу частного сыска Дашу Васильеву. 

Вывод о том, что большинство читателей писательницы несчастны, Донцова сделала по вопросам, которые ей часто приходят в Instagram.

«Им приходится объяснять, что человек счастлив, когда он не хочет того, чего у него нет, а радуется тому, что у него есть», — сказала она. 

В ходе пресс-конференции Донцова представила очередную книгу про Васильеву «Царевич с плохим резюме». В новом детективе полковник Дегтярев уходит на пенсию. Вместе с Дашей они создают детективное агентство, сказала она.

По словам гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева, Донцова является самым читаемым автором в России. У нее вышло 219 книг, а это абсолютный рекорд среди писателей. При этом суммарный тираж ее произведений составил 200 миллионов экземпляров. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #instagram #донцова

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