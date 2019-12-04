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16:28   4 Декабря 2019
Россия

Малькевич поддержал идею о судебном обжаловании блокировок россиян в соцсетях

Малькевич поддержал идею о судебном обжаловании блокировок россиян в соцсетях

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич поддержал идею о судебном порядке обжалования блокировок россиян в соцсетях. С таким предложением выступил кандидат юридических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук по отделению права, действительный член Российской академии юридических наук Артем Кирьянов.

По словам Кирьянова, российское законодательство нужно привести в соответствие с реалиями. Он отметил, что соцсети Facebook, Instagram и Twitter не хотят соответствовать российскому законодательству, поэтому гражданам РФ нужно предоставить возможность официально обжаловать в суде случаи блокировки их страниц. 

«Если правоприменительная практика сложится, то моральный вред будет исчисляться миллионами», — говорит Артем Кирьянов.

По словам руководителя ФЗНЦ Александра Малькевича, самым ярким примером блокировки в соцсетях является глава республики Чечня Рамзан Кадыров, страницу которого в Instagram заблокировали в 2017 году. Он напомнил, что у главы республики было несколько миллионов подписчиков, утрату которых можно перевести в реальные суммы с помощью суда. 

Ранее Александр Малькевич призвал разрешить Роскомнадзору блокировать сайты в досудебном порядке. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #малькевич #фзнц

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