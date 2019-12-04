Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Посол РФ считает, что нет доказательств причастности госструктур РФ к убийству в Берлине

Посол РФ считает, что нет доказательств причастности госструктур РФ к убийству в Берлине

 Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам

Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

 Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»
Ехидные насмешки над Трампом представителей стран НАТО попали на видео

Ехидные насмешки над Трампом представителей стран НАТО попали на видео

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Посол РФ считает, что нет доказательств причастности госструктур РФ к убийству в Берлине

Посол РФ считает, что нет доказательств причастности госструктур РФ к убийству в Берлине

 Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам

Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

 Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»
Ехидные насмешки над Трампом представителей стран НАТО попали на видео

Ехидные насмешки над Трампом представителей стран НАТО попали на видео

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Меркель объяснила высылку российских дипломатов
16:34   4 Декабря 2019
Россия

Объездивший пол мира индийский путешественник приехал в Петербург

Объездивший пол мира индийский путешественник приехал в Петербург

Индийский путешественник Сомен Дебнатх, побывавший в 150 странах, прибыл в Санкт-Петербург. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает «Петербургский дневник»

По его словам, он решил остаться в городе на неделю, чтобы посетить Эрмитаж и еще несколько музеев. 

«Если все удастся, у меня будет встреча со студентами в одном из вузов города. Также очень бы хотелось символически посадить дерево в память о моем визите», — сказал он в интервью газете. 

Индийский путешественник признался, что очень хотел попасть в Россию, и ему не страшны холода. Он отметил, что в России живут удивительные люди, которые греют его своей любовью.

Дебнатх преодолел более 165 тысяч километров. Путешественник отправился в кругосветный тур с 17-ю долларами в кармане.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #путешественник #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...