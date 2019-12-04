Объездивший пол мира индийский путешественник приехал в Петербург

Индийский путешественник Сомен Дебнатх, побывавший в 150 странах, прибыл в Санкт-Петербург. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает «Петербургский дневник».

По его словам, он решил остаться в городе на неделю, чтобы посетить Эрмитаж и еще несколько музеев.

«Если все удастся, у меня будет встреча со студентами в одном из вузов города. Также очень бы хотелось символически посадить дерево в память о моем визите», — сказал он в интервью газете.

Индийский путешественник признался, что очень хотел попасть в Россию, и ему не страшны холода. Он отметил, что в России живут удивительные люди, которые греют его своей любовью.

Дебнатх преодолел более 165 тысяч километров. Путешественник отправился в кругосветный тур с 17-ю долларами в кармане.