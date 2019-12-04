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16:26   4 Декабря 2019
Россия

Facebook и Twitter должны зарегистрироваться как юрлица и платить налоги — Малькевич

Facebook и Twitter должны зарегистрироваться как юрлица и платить налоги — Малькевич

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич считает, что российским властям необходимо вынудить интернет-корпорации зарегистрироваться в России в качестве юридических лиц. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в «Известиях».

Глава ФЗНЦ привел в пример Германию, которая обязала интернет-корпорации, которые работают на территории страны, зарегистрировать в Германии юридические лица. Таким образом, работая на территории ФРГ, они платят налоги. Малькевич возмущен, что компании, которые работают в России, просто-напросто зарабатывают на нашей стране, ничего не вкладывая.

«Facebook ,Twitter зарабаывают на нашей стране. При этом налоги не платят, российские законы игнорируют. Должно быть ООО Facebook — рус, Twitter — рус. Google вроде как имеет отделение. Но находятся в центре Москвы. Но заняли удобную позицию : ой, мы только рекламу продаем». Не должно быть так. Это неуважение к огромной стране.», — высказал свое мнение Малькевич.

Член ОП убежден, что в России в целом необходимо пересмотреть правовой статус и внести множество поправок. В частности, Малькевич выступает за введение штрафов при удалении контента общественных деятелей и лишить социальные сети возможности блокировать пользователей или их контент без каких-либо причин.

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Автор: Лев Собакин
#малькевич #фзнц

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