Новые правила надзора при обращении с животными вступят в силу 1 января

Российский премьер-министр Дмитрий Медведе утвердил распоряжение о правилах государственного надзора в сфере обращения с животными. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации 4 декабря.

«Утвердить прилагаемые правила организации и осуществления государственного надзора в области обращения с животными», — указано в публикации.

Стоит отметить, что распоряжение вступит в силу после Нового года — 1 января.

Ранее министерство природных ресурсов и экологии разработало соответствующую методичку, в рамках соблюдения закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Напомним, что Государственная дума утвердила его в 2018 году — спустя восемь лет после его регистрации. Российский президент Владимир Путин подписал документ в конце того же года.

Так, в России, в частности, запрещается: содержать диких животных в домашних условиях, контактные зоопарки в торговых центрах, умерщвление. Помимо этого были разработаны правила выгула собак, в том числе опасных пород, а также создаются специальные приюты.