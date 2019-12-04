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16:32   4 Декабря 2019
Россия

Москва в ответ Киеву продлит спецпошлины на украинские товары

Москва в ответ Киеву продлит спецпошлины на украинские товары

Россия зеркально ответит на продление Украиной  спецпошлин на российские товары. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов.

«Ответ правительства РФ будет зеркальным. Соответствующие документы готовятся и будут представлены на подпись Дмитрию Медведеву», – сказал Осипов.

Ранее в среду депутат фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Алексей Гончаренко заявил, что украинское правительство продлит действие спецпошлин на российских товаров до 31 декабря 2020 года.

Специальная пошлина распространилась на все российские товары, кроме каменноугольного кокса, бензина, сниженного газа и медикаментов с 1 августа. В ответ на это Россия также запретила импорт некоторых продуктов из разных отраслей.

Помимо этого, с 1 июня Россия поставляет на Украину уголь бензин и дизтопливо только по отдельным разрешениям.

 

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #украина #пошлины

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