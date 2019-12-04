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 Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

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16:05   4 Декабря 2019
Россия

Отказ Казахстана считать воссоединение Крыма с РФ аннексией в Совфеде назвали закономерным

Отказ Казахстана считать воссоединение Крыма с РФ аннексией в Совфеде назвали закономерным

Отказ Казахстана считать воссоединение Крыма с РФ аннексией в Совфеде назвали закономерным, об этом заявил российский сенатор Сергей Цеков. По его словам, прошло немного времени, и люди стали разбираться.

Цеков заявил, что со всех сторон раздаются «нормальные и правильные голоса» о присоединении Крыма к России. По мнению сенатора, такие мнения идут в плюс не только для самой республики, но и для международного сообщества, потому что многие стали понимать, что жители Крыма сделали правильный выбор во время референдума. 

«Решение крымчан воссоединиться с Россией было справедливым и правильным. Большинство стран стараются объективно оценить ситуацию в Крыму и понимают, что это не было аннексией. Крым был аннексированной территорией с 1991 по 2014 год», — заявил российский сенатор Сергей Цеков. 

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна не считает присоединение полуострова Крым к России аннексией. Также он отметил, что Казахстан и Россия имеют давние добрососедские отношения. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #политика #казахстан #токаев

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