Отказ Казахстана считать воссоединение Крыма с РФ аннексией в Совфеде назвали закономерным, об этом заявил российский сенатор Сергей Цеков. По его словам, прошло немного времени, и люди стали разбираться.

Цеков заявил, что со всех сторон раздаются «нормальные и правильные голоса» о присоединении Крыма к России. По мнению сенатора, такие мнения идут в плюс не только для самой республики, но и для международного сообщества, потому что многие стали понимать, что жители Крыма сделали правильный выбор во время референдума.

«Решение крымчан воссоединиться с Россией было справедливым и правильным. Большинство стран стараются объективно оценить ситуацию в Крыму и понимают, что это не было аннексией. Крым был аннексированной территорией с 1991 по 2014 год», — заявил российский сенатор Сергей Цеков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна не считает присоединение полуострова Крым к России аннексией. Также он отметил, что Казахстан и Россия имеют давние добрососедские отношения.