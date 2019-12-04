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 Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
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16:05   4 Декабря 2019
Россия

Кириенко заявил, что волонтеры в 2019 году спасли более 18 тысяч человек

Кириенко заявил, что волонтеры в 2019 году спасли более 18 тысяч человек

Более 18 тысяч человек были спасены в России в текущем году благодаря волонтерам. Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии открытия международного форума добровольцев в Сочи. 

«Только волонтерские организации спасли в этом году более 18 тысяч человек в нашей стране. Волонтеры-медики, которые спасали жизни и помогают людям правильно беречь и защищать свое здоровье», — сказал он. 

По его словам, на форум в Сочи приехали делегации из 120 стран. Это означает, что Россия и Сочи стали мировой столицей добровольчества, а значит мировой столицей добра, сказал Кириенко. 

Главной темой Международного форума добровольцев в Сочи стало партнерство. Сегодня стартовала деловая программа форума. Мероприятие приурочено к Национальному и Международному дню добровольца, который отмечается 5 декабря. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #сочи #общество #волонтеры

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