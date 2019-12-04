Экономист нашел плюсы для экономики России от новых санкций США

Американские законодатели 11 декабря рассмотрят законопроект о новом пакете санкций в отношении России. Комитет Сената по иностранным делам, в частности, готовится ударить по российским госбанкам, ЦБ, ограничить инвестиции в госдолг РФ и энергетический сектор страны из-за противоречий между державами по ряду вопросов внешней политики.

Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в комментарии «Политике Сегодня» уверен, что Россия справится с очередной санкционной волной, надвигающейся из-за океана.

«Это будут вторичные, косвенные действия, которые не очень нас затронут, особенно если речь идет о Центральном банке. — говорит специалист. — Это вполне суверенная и автономная организация, которая ориентируется на США в информационном плане. На их опыт, подсказки федеральной резервной системы, но может быть наконец перестанет на них реагировать и займется внутренней экономикой, чтобы она приобрела еще большую сопротивляемость».

Санкции в отношении энергетического сектора эксперт находит малоэффективными, поскольку сомневается, что Америка сможет завоевать мировой рынок с помощью технологии добычи сланцевого газа. Специалисты пока не научились извлекать из недр породу без ущерба для окружающей среды. От добычи сланца ранее отказалась Франция, Болгария, Германия, Нидераланды, ряд других государств и несколько американских штатов. Что касается российско-американского бизнеса, то он найдет лазейки в новых ограничениях, уверен Беляев.

«Санкции работают там, где у нас нет взаимного экономического интереса, а там, где есть бизнес интересы в связях с американскими компаниями или с европейскими, всегда находится какой-то обходной маневр в виде третьих, четвертых компаний, экономических приемов, которые лежат исключительно в правовом поле», — сказал экономист.

Знание экономических приемов продемонстрировала китайская компания Huawei, когда администрация Дональда Трампа ввела удушающие санкции против IT-гиганта в рамках разразившейся торговой войны. Из-за политически мотивированных ограничений компания отказалась от закупки программ и электронных компонентов в США и сконцентрировалась на производстве собственных процессоров. А спустя полгода после санкций выпустила флагманский смартфон, в котором нет американских деталей.

«Мы сможем выжить и без Америки. Если американским компаниям разрешат торговать с нами, мы это приветствуем. А если нет, то мы сможем существовать», — заявил основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй.

Экономические ограничения против производителя конкурирующих с Apple китайских смартфонов обернулись для американских компаний потерей миллиардов долларов.

На слушаниях в комитете Сената по иностранным делам, где во вторник обсуждался упомянутый законопроект, заместитель госсекретаря Дэвид Хейл признал, что за шесть лет действия антироссийских санкций США не добились поставленных целей. Отвечая на вопрос сенатора Редни Пола об эффекте от экономического давления, мистер Хейл заявил, что Америке нужно время, чтобы повлиять на Россию.