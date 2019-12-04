Томские газовики приняли поздравления с успешным запуском «Силы Сибири»

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил томских газовиков с тем, что они провели успешный запуск газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщила областная администрация.

Жвачкин направил свое поздравление коллективу ООО «Газпром трансгаз Томск». Сам губернатор в двухтысячных годах занимал пост президента ОАО "Востокгазпром" и курировал развитие газовой отрасли в восточной России.

«Газпром» — крупнейшая мировая энергетическая компания. И то, что именно томским газовикам было поручено отвечать за строительство «Силы Сибири», — не случайность, а закономерность», — отметил глава области.

Он также добавил, что "Газпром трансгаз Томск" является восточным форпостом "Газпрома" и обеспечивает кадрами всю газовую отрасль.