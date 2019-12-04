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15:58   4 Декабря 2019
Весь мир

Россия оказалась на 79 месте в рейтинге стран, пострадавших от катаклизмов в 2018 году

Россия оказалась на 79 месте в рейтинге стран, пострадавших от катаклизмов в 2018 году

Компания Germanwatch представила ежегодный отчет Climate Risk Index 2020. В нем рассказано об ущербе, который понесли страны из-за природных катаклизмов. 

«Япония, Филиппины и Германия заняли верхние позиции в списке стран, которые больше всех пострадали от природных катастроф в 2018 году», — указано в документе.

В первой десятке также пребывают Мадагаскар, Индия, Шри-Ланка, Кения, Руанда, Канада и Фиджи. Наибольшие потери в денежном эквиваленте оказались у индийского и японского государств — 37 и 35 миллиардов долларов соответственно. Что касается количества человеческих жертв, то здесь вновь отличилась Индия — более двух тысяч людей.

Россия оказалась на 79 месте в рейтинге стран, пострадавших от катаклизмов в 2018 году

Специалисты отметили, что самое пагубное воздействие на страны в 2018 году оказывали волны жары. Оказывается, за последний век частота подобный явлений на европейской территории возросла в 100 раз. В прошлом же году от них больше всего пострадали Германия, Япония и Индия.

«Кроме того, нет достаточных данных о воздействии волн жары в Африке», — уточнили в отчете.

Россия находится в рейтинге Germanwatch на 79 месте. Согласно данным, в прошлом году экономические потери нашей страны от природных катаклизмов превысили 30 миллионов долларов, а человеческие — всего 44 человека.

Россия оказалась на 79 месте в рейтинге стран, пострадавших от катаклизмов в 2018 году

Эксперты организации считают, что увеличение количества негативных природных явлений связано с изменением климата на всей планете. Парижское соглашение о климате, которое Россия ратифицировала в текущем году, специалисты называют основным международным документом, нацеленным на приостановку роста глобальной температуры.

Отмечается, что это 15-й рейтинг компании. В этом году он базируется на самых достоверных данных, подчеркнули в Germanwatch.

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Автор: Анна Манц
#рейтинг #угроза #катаклизмы

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