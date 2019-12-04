Разрушенный взрывом газа дом под Белгородом восстановлению не подлежит, соответствующее решение приняла специальная комиссия.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 34 жильца пострадавшего дома получат материальную помощь в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, власти предоставили людям временное жилье и питание, а специалисты МФЦ помогут восстановить документы, утраченные при ЧП.

ЧП произошло в поселке Яковлево Белгородской области. Вечером во вторник в одной из четырехэтажек произошел взрыв бытового газа. Погиб один человек, шестеро пострадали. Заведено уголовное дело.

Ранее стало известно, что четверо из шести пострадавших находятся в реанимации, но двух женщин могут перевести в обычные палаты уже в среду, 4 декабря.