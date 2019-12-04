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Москва в ответ Киеву продлит спецпошлины на украинские товары

Москва в ответ Киеву продлит спецпошлины на украинские товары
Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

 Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
Эксперт счел естественной поддержку свергавшим Каддафи Катаром террористов ПНС Ливии

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15:45   4 Декабря 2019
Россия

Разрушенный взрывом газа дом под Белгородом восстановлению не подлежит

Разрушенный взрывом газа дом под Белгородом восстановлению не подлежит

Разрушенный взрывом газа дом под Белгородом восстановлению не подлежит, соответствующее решение приняла специальная комиссия. 

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 34 жильца пострадавшего дома получат материальную помощь в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, власти предоставили людям временное жилье и питание, а специалисты МФЦ помогут восстановить документы, утраченные при ЧП. 

ЧП произошло в поселке Яковлево Белгородской области. Вечером во вторник в одной из четырехэтажек произошел взрыв бытового газа. Погиб один человек, шестеро пострадали. Заведено уголовное дело. 

Ранее стало известно, что четверо из шести пострадавших находятся в реанимации, но двух женщин могут перевести в обычные палаты уже в среду, 4 декабря. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #взрыв газа #белгородская область

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