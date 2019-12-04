«Содержанка» Чичваркина Соболь может одной из первых в России получить статус иноагента

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», который признан иноагентом, Любовь Соболь является главным кандидатом на получение статуса иноагента по новому закону. На ее деятельность должны обратить внимание Минюст и Росфинмониторинг, пишет Федеральное агентство новостей.

Напомним, на этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ, признанных иноагентами. Документ вводит новое понятие — физлицо-иноагент. Им может быть признано физическое лицо, которое распространяло материалы «для неограниченного круга лиц» СМИ, признанного иноагентом. Также оно должно получать финансирование из-за рубежа.

Многие СМИ, среди которых ФАН и RT, неоднократно писали, что ФБК финансируется за счет зарубежных источников. Миллиардеры с помощью «серых» схем отправляют на счета фонда биткоины, которые зачастую не имеют ничего общего с благотворительностью. Это плата за услуги, в частности за псевдорасследования о деятельности российских чиновников и бизнесменов.

Среди спонсоров фонда — беглый олигарх Евгений Чичваркин. Бизнесмен даже открыл в Британии некоммерческую организацию для помощи Навального — «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианских инициатив». Деньги, полученные от Чичваркина, предназначены в том числе для выплаты зарплат сотрудникам ФБК, среди которых — Любовь Соболь. Согласно ФЗ №7 «О некоммерческих организациях», это может быть квалифицировано как финансирование иностранной организацией.

Соболь является штатным сотрудником фонда. Она рассказывает о заказных «расследованиях» ФБК в «Навальный Live», рекламирует их в соцсетях. Канал является медийным ресурсом «Фонда борьбы с коррупцией», который финансируется из-за рубежа. Тогда Соболь, как продюсер «Навальный Live», автоматически становится иноагентом, как лицо, получающее зарплату от иностранного агента.

Также деньги иностранных граждан могут находиться на избирательных счетах Соболь, которые были открыты в рамках кампании в Мосгордуму. Во время выборов юрист была обязана открыть счета для сбора средств и формирования избирательного фонда, средства из которого потом были бы переведены на избирательный счет. Один рублевый счет на ее имя был открыт в Сбербанке. А вот в «Альфа-Банке» были открыты счета для приема евро и долларов.

Подобная финансовая деятельность нарушает законодательство, поскольку на территории России законным платежным средством является рубль. Использование иностранной валюты разрешается, но при соблюдении ФЗ №173 «О валютном регулировании».

Статья 9 ФЗ №173 устанавливает прямой запрет на валютные операции между гражданами России.

Статья 58 ФЗ №67 «Об основных гарантиях избирательных прав» и вовсе устанавливает прямой запрет на привлечение средств от иностранных лиц.

ФАН предположило, что валютные счета были открыты для получения средств из-за рубежа. Эту версию подтверждают два обстоятельства: Соболь не сдала в ЦИК после кампании в МГД финансовый отчет. Кроме того, она является организатором незаконных летних акций в Москве.

Кроме того, Соболь распространяет материалы СМИ, которые признаны иноагентами. В частности, она неоднократно репостила в своем Twitter сообщения признанных иноагентами «Радио Свободы», «Открытой России» (признана нежелательной в России), материалы телеканала «Настоящее время».

Согласно 54-ой статье Конституции РФ, закон, устанавливающий или отягчающий ответственность лица за нарушение обратной силы не имеет. Норма говорит и о том, что никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Таким образом, Любовь Соболь не понесет ответственность за правонарушения, обозначенные в новых поправках.

Однако она имеет все шансы попасть в зону ответственности Минюста и стать иностранным агентом в соответствии с новыми поправками.