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17:02   4 Декабря 2019
Россия

«Содержанка» Чичваркина Соболь может одной из первых в России получить статус иноагента

«Содержанка» Чичваркина Соболь может одной из первых в России получить статус иноагента

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», который признан иноагентом, Любовь Соболь является главным кандидатом на получение статуса иноагента по новому закону. На ее деятельность должны обратить внимание Минюст и Росфинмониторинг, пишет Федеральное агентство новостей.

Напомним, на этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ, признанных иноагентами. Документ вводит новое понятие — физлицо-иноагент. Им может быть признано физическое лицо, которое распространяло материалы «для неограниченного круга лиц» СМИ, признанного иноагентом. Также оно должно получать финансирование из-за рубежа.

Соболь может стать иноагентом, поскольку получает зарплату из британского фонда Чичваркина

Многие СМИ, среди которых ФАН и RT, неоднократно писали, что ФБК финансируется за счет зарубежных источников. Миллиардеры с помощью «серых» схем отправляют на счета фонда биткоины, которые зачастую не имеют ничего общего с благотворительностью. Это плата за услуги, в частности за псевдорасследования о деятельности российских чиновников и бизнесменов.

Среди спонсоров фонда — беглый олигарх Евгений Чичваркин. Бизнесмен даже открыл в Британии некоммерческую организацию для помощи Навального — «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианских инициатив». Деньги, полученные от Чичваркина, предназначены в том числе для выплаты зарплат сотрудникам ФБК, среди которых — Любовь Соболь. Согласно ФЗ №7 «О некоммерческих организациях», это может быть квалифицировано как финансирование иностранной организацией.

Соболь может стать иноагентом, поскольку получает зарплату из британского фонда Чичваркина

Соболь является штатным сотрудником фонда. Она рассказывает о заказных «расследованиях» ФБК в «Навальный Live», рекламирует их в соцсетях. Канал является медийным ресурсом «Фонда борьбы с коррупцией», который финансируется из-за рубежа. Тогда Соболь, как продюсер «Навальный Live», автоматически становится иноагентом, как лицо, получающее зарплату от иностранного агента.

Также деньги иностранных граждан могут находиться на избирательных счетах Соболь, которые были открыты в рамках кампании в Мосгордуму. Во время выборов юрист была обязана открыть счета для сбора средств и формирования избирательного фонда, средства из которого потом были бы переведены на избирательный счет. Один рублевый счет на ее имя был открыт в Сбербанке. А вот в «Альфа-Банке» были открыты счета для приема евро и долларов.

Соболь может стать иноагентом, поскольку получает зарплату из британского фонда Чичваркина

Подобная финансовая деятельность нарушает законодательство, поскольку на территории России законным платежным средством является рубль. Использование иностранной валюты разрешается, но при соблюдении ФЗ №173 «О валютном регулировании».

Соболь может стать иноагентом, поскольку получает зарплату из британского фонда Чичваркина

Статья 9 ФЗ №173 устанавливает прямой запрет на валютные операции между гражданами России.

Соболь может стать иноагентом, поскольку получает зарплату из британского фонда Чичваркина

Статья 58 ФЗ №67 «Об основных гарантиях избирательных прав» и вовсе устанавливает прямой запрет на привлечение средств от иностранных лиц.

Соболь может стать иноагентом, поскольку получает зарплату из британского фонда Чичваркина

ФАН предположило, что валютные счета были открыты для получения средств из-за рубежа. Эту версию подтверждают два обстоятельства: Соболь не сдала в ЦИК после кампании в МГД финансовый отчет. Кроме того, она является организатором незаконных летних акций в Москве.

Кроме того, Соболь распространяет материалы СМИ, которые признаны иноагентами. В частности, она неоднократно репостила в своем Twitter сообщения признанных иноагентами «Радио Свободы», «Открытой России» (признана нежелательной в России), материалы телеканала «Настоящее время».

Соболь может стать иноагентом, поскольку получает зарплату из британского фонда Чичваркина

Согласно 54-ой статье Конституции РФ, закон, устанавливающий или отягчающий ответственность лица за нарушение обратной силы не имеет. Норма говорит и о том, что никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Таким образом, Любовь Соболь не понесет ответственность за правонарушения, обозначенные в новых поправках.

Однако она имеет все шансы попасть в зону ответственности Минюста и стать иностранным агентом в соответствии с новыми поправками.

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Автор: Виктория Разумовская
#фбк #иноагенты #соболь

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