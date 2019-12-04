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15:33   4 Декабря 2019
Россия

Минимум 20 тысяч волонтеров хотят подключить к Всероссийской переписи населения

Минимум 20 тысяч волонтеров хотят подключить к Всероссийской переписи населения

Проект «Волонтеры переписи» будут реализовывать Росстат и Федеральное агентство по делам молодежи. Соответствующее соглашение подписали их главы — Павел Малков и Александр Бугаев соответственно, сообщили в медиаофисе Всероссийской переписи населения (ВПН-2020) 4 декабря.

Ожидается, что к подготовке и проведению столь масштабного мероприятия подключат не менее 20 тысяч добровольцев. Отбором займутся специализированные региональные центры, отделения статистического ведомства и федеральные советы по волонтерству.

Сотрудники Росстата обучат инициативных россиян работе, а также составят перечень социальных учреждений, где переписью займутся добровольцы.

Минимум 20 тысяч волонтеров хотят подключить к Всероссийской переписи населения

Напомним, что Всероссийская перепись населения запланирована на октябрь будущего года. Первые результаты опубликуют уже в декабре, а в течение 2021 и 2022 годов будут проводиться более глубокие исследования. Бюджет мероприятия составляет 33 миллиарда рублей. Из них почти семь миллиардов предназначены на обеспечение переписчиков планшетами.

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Автор: Анна Манц
#росстат #перепись #волонтеры #перепись населения

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