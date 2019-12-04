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15:38   4 Декабря 2019
Россия

Познер рассказал, как поборол рак

Познер рассказал, как поборол рак

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал о борьбе с онкологическими заболеваниями в интервью для издания StarHit. Об этом стало известно в среду, 4 декабря. 

«Если вы хотите знать о моей личной жизни, то да, я дважды перенес рак», — сказал журналист. 

По словам Познера, ему диагностировали опухоль предстательной железы в 1993 году. Он сравнил свои ощущения после известия с тем, будто вошел сходу в кирпичную стену. Телеведущий признался, что очень расстроился, ведь ему было 59 лет, а он хотел еще жить. 

«Я вспоминаю это сегодня, потому что хочу сказать — всегда нужно бороться», — призвал он. 

Ведущий не уточнил, когда у него вновь обнаружили рак. Он добавил, что онкобольные должны сами верить в свое выздоровление, а также получать поддержку друзей и близких, в которой они очень нуждаются.

Познер назвал себя живым примером того, что эту болезнь можно победить, если вовремя ее обнаружить и сделать все необходимое. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #рак #онкология #познер

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