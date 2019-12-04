Эксперт счел естественной поддержку свергавшим Каддафи Катаром террористов ПНС Ливии

Власти Катара и террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии намерены заключить соглашение о военном сотрудничестве. Военный эксперт Борис Рожин этому не удивлен: Доха поддерживала дестабилизирующие силы в Ливии еще во времена полковника Муамара Каддафи.

Рожин отметил, что для Катара естественно сотрудничество с террористами ПНС Ливии, поскольку страна участвовала в свержении Муаммара Каддафи. Кроме того, на эмират влияет Турция, которая построила там военную базу и сотрудничает по некоторым вопросам.

«Факт того, что Турция усиленно занимается поддержкой ПНС, свидетельствует о том, что и Катар также вовлекается в их деятельность. Кроме того, Катар находится рядом с Саудовской Аравией и ОАЭ, которые уже давно обвинили его в терроризме», — отметил эксперт.

Встреча лидера Катара с представителем «МВД» ПНС Ливии, которая прошла ранее, вероятно, приведет к поставке оружия и финансированию сил триполитанского «правительства». Выгода Катара заключается в ослаблении его противников в регионе и помощи Анкары как союзника.

Так называемое Правительство национального согласия Ливии появилось в республике при поддержке Запада после свержения Каддафи. Его «чиновники» связаны с международными террористическими группировками ИГ*, «Аль-Каида»*, «Братья-мусульмане»*. Так боевики «МВД» ПНС Ливии Фатхи Башаги, отвечающего за силовой блок, фигурируют в нескольких докладах Совбеза ООН как убийцы, работорговцы, контрабандисты и насильники.

*Террористическая организация, запрещена в РФ