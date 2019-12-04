Украина и Россия продлили транзит нефти до 1 янвая 2030 года

«Укрантранснафта» и «Транснефть» во вторник, 3 декабря, подписали соглашение, которое продлевает транзит нефти через территорию Украины до 1 января 2030 года.

Договор подписали генеральный директор «Укртранснафты» Николай Гавриленко и вице-президент «Транснефти» Сергей Анронов на международной конференции «Энергетика в 21 веке», в городе Загреб, в Хорватии. Об этом «Укртранснафта» сообщила на странице компании в Facebook.

В тексте сообщения говорится о том, что помимо продления транзита нефти актуализируется еще ряд положений договора. При этом в компании отметили, что базовые принципы договора остались неизменными, не тронутыми остались порядок оплаты услуг и принципы взаимодействия технических операторов транспортировки нефти.

Действие старого договора о транзите нефти истекало 31 декабря 2019 года. Глава украинской компании Гариленко в июне текущего года в интервью «Интерфакс-Украина» заявил, что «Укртранснафта» планирует продление договора с российской стороной еще на десять лет, а предпосылок для обратного нет.