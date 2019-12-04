Вучич пригласил Путина посетить Белград

Президент Сербии Александр Вучич пригласил российского лидера Владимира Путина в Белград. Об этом он заявил в ходе встречи с главой государства.

По словам Вучича, он приглашает Путина посетить страну в ближайшее время.

Предыдущий визит Владимира Путина в Сербию состоялся в сентябре, тогда было подписано более двух десятков двусторонних документов.

Ранее президент Сербии заявил, что страна нуждается в дополнительных объемах газа и надеется на Россию. Переговоры Вучича и Путина проходят в Сочи в среду, 4 декабря. Как ранее рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, встреча лидеров России и Сербии пройдет в формате «один на один».