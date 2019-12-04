Победителей Всероссийского социального проета «Героям – быть!» наградили в Москве

Церемония награждения лауреатов Всероссийского социального проекта «Героям – быть!» прошла в Москве 3 декабря, сообщает пресс-служба проекта.

Центр социальных проектов «Быть человеком» при содействии группы компаний «ЛокоТех» проводит проект уже в пятый раз.

«За 5 лет проект пережил грандиозную трансформацию, стал по-настоящему всероссийским. К нам присоединились десяки партнеров, а участники представляют 65 регионов нашей огромной страны», – сообщил председатель правления ЦСП «Быть человеком» Алексей Белинский на открытии церемонии.

Проект «Героям – быть!» посвящен специалистам тяжелой промышленности, которые высаживают леса, спасают людей из пожара, помогают одиноким пенсионерам и детским домам, получают патенты на изобретения.

Финалисты проекта своим примером показывают, что каждый человек может сделать мир лучше и для этого не нужны уникальные способности.

На участие в конкурсе в 2019 году было подано 111 заявок, более 20 человек стали номинантами на премию. За все время существования проекта было подано более 500 заявок и 93 человека признаны лауреатами конкурса.

«Жюри было сложно сделать выбор. Каждая заявка – это история, судьбы людей, настоящий подвиг и неравнодушие. Проект о хороших людях помогает стать лучше обществу в целом», – считает член жюри проекта, член Общественной палаты России, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.

Победителями этого года стали семь человек: Юрий Шешеня и Антон Колышницын (спасли женщину из битумной ямы в районе бывшего «БДРСУ» и получили награду «Спасательный круг»), Людмила Квасникова - организатор детского клуба «Четруша» (он помогает тяжело больным детям, номинация «От сердца к сердцу»), слесарь Руслан Гудым (награда «Оберегая планету» за организацию и участие в подводной очистке водоемов от мусора), почтальон УФПС Ярославской области Александр Брыкин (номинация «Быть человеком» как первый и единственный в России почтальон, который доставляет почту на весельной лодке), электросварщик Максим Ильин (облагораживает могилы и памятники солдатам, проводит «Уроки мужества» для детей и помогает солдатам, за что был удостоен награды «Всегда в сердце»), молодой изобретатель, организатор детского кружка робототехники Андрей Цыпак (номинация «Яркий старт»).

Благотворительный фонд «Детский хоспис» награжден премией «Вирус добра».

Мероприятие проходило в московском ресторане Omega Rooftop. По словам организаторов, церемония больше напоминала светский раут, чем благотворительное мероприятие. На фуршете звучала живая музыка, лауреаты в костюмах и коктейльных платьях угощались блюдами одного из лучших шеф-поваров Москвы. Награды финалистам вручали российские звезды и блогеры. Проект «Героям – быть!» поддержали Айза Анохина, Катерина Шпица, Ирина Слуцкая, Лаура Джугелия, Дарья Мельникова, Митя Фомин, Роман Архипов, Анна Цуканова-Котт, Юлианна Караулова, Артем Качер, Элина Чага.

Певец Митя Фомин во время вручения награды исполнил отрывок своего хита «Все будет хорошо».