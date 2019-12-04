Политолог счел фантастическим прогноз о победе Елизабет Уоррен на выборах в США

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), доктор исторических наук Юрий Рогулев сильно сомневается в «шокирующем прогнозе» датского Saxo Bank о победе сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен на выборах президента США в следующем году.

«Ну, если только как шокирующий прогноз он вполне сойдет. А что касается правдивости, конечно, Элизабет Уоррен никогда не будет президентом. Если даже из демократов и сможет (Дональда) Трампа победить, то вряд ли это Элизабет Уоррен», — заметил политолог в беседе с «Политикой сегодня».

По мнению эксперта, такой прогноз из области фантастики. Ведь Уоррен одна из «левых» кандидатов, практически социалист. Таких в Америке вряд ли поддержит большинство населения.

«Если смотреть прогнозы банка, то можно посмотреть и прогнозы брокеров. Брокеры дают из демократов пока самый большой процент (Джо) Байдену. Но и он недостаточен для того, чтобы победить Трампа. Трампу примерно 40% брокеры дают. У Байдена — 20–30%", — подчеркнул Рогулев.

Saxo Bank ежегодно составляет перечень весьма неоднозначных предсказаний из области политики экономики. Главными темами «шокирующих прогнозов» в этом году стали падение доллара, проигрыш Трампа на выборах, выход Венгрии из Евросоюза и новые успехи России на экономическом рынке. Банк отмечает, что данные прогнозы не являются его официальной позицией или рекомендацией для инвесторов и клиентов.

Авторы прогноза предрекают Трампу поражение в борьбе за президентское кресло в 2020 году. Согласно прогнозу, его место займет демократ, которую поддержат женщины и миллениалы.

С момента объявления своей кандидатуры на президентских выборах главы США Уоррен опубликовала несколько по-настоящему социалистических политических предложений. Кандидат намерена помочь семейным фермам путем лишения преимуществ крупных сельскохозяйственных компаний, бороться с наркозависимость среди американского населения, повысить налоги для крупных корпораций, предоставить молодежи бесплатное образования в государственных вузах. Она представила так называемый план «экономического патриотизма», вдохновленный оппозицией президенту Трампу.

Действующий президент, в свою очередь, прозвал решившую бороться с ним Уоррен в честь героини одноименного мультфильма - коренной американки «Покахонтас». Причиной тому послужил скандал вокруг ее персоны, начавшийся в 2012 году со статьи The Boston Globe. Тогда журналисты выяснили, что в 1986—1995 годах Уоррен указывала в Справочнике преподавателей юридических дисциплин (англ. Directory of Law Teachers), составленном Ассоциацией американских юридических вузов, что принадлежит к расовым меньшинствам. Утверждалось, что таким образом она попыталась получить преимущество на рынке труда.