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15:12   4 Декабря 2019
Россия

Петербургские депутаты предложили запретить кальянные в жилых домах

Петербургские депутаты предложили запретить кальянные в жилых домах

Петербургские парламентарии предложили запретить кальянные в жилых домах. Речь идет о внесении поправки в статью федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Об этом стало известно в среду, 4 декабря. 

Авторы инициативы отметили, что закон запрещает курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, но что касается потребления табака в нежилых помещениях, здесь в законодательстве присутствует пробел. Собственники и арендаторы, пользуясь возможностью, размещают в нежилых помещениях, которые расположены в домах, кальянные.

По мнению парламентария Дениса Четырбока, при проектировке многоквартирных домов не была учтена необходимость защиты жилых помещений от табачного дыма, который содержит канцерогенные вещества. 

«Монтаж приточно-вытяжной вентиляции в таких нежилых помещениях не решает проблему полного удаления продуктов курения, как по причине невозможности ее размещения непосредственно над источниками дыма, так и по причине ее недостаточной мощности из-за конструктивных особенностей помещений», — сказал он. 

Отмечается, что запрет не коснется курения кальяна в домашних условиях. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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