Двух сотрудников посольства РФ объявили персонами нон грата в МИД ФРГ

Немецкое министерство иностранных дел объявило двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата. Об этом сказано в заявлении ведомства, опубликованном 4 декабря.

Отмечается, что причиной стало убийство гражданина Грузии, которое произошло в столице Германии в конце минувшего лета. Решение вступает в силу «немедленно». По мнению немцев, «российские власти недостаточным образом сотрудничали при расследовании» преступления.

«Эти ожидания были сформулированы статс-секретарем [Андреасом] Михаэлисом в разговоре с послом [Сергеем] Нечаевым, который состоялся 20 ноября в МИД ФРГ», — добавили в заявлении.

В документе также подчеркнули, что германское правительство в праве «предпринимать дальнейшие шаги в свете расследования происшедшего».

Напомним, что 23 августа в берлинском Тиргартене неизвестный застрелили 40-летнего грузина Зелимхана Хангошвили. Спустя несколько дней полицейские задержали россиянина, у которого, по утверждениям прокуратуры, было обнаружено орудие убийства. Следствие считает, что дело имеет заказной характер, а заказчик — преступное сообщество или иностранная разведка.

В конце августа немецкая пресса заявила, что убийцей мог быть агент российских спецслужб. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт тогда отмечал, что предположения СМИ были приняты к сведению.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения немецкой стороны абсолютно беспочвенны.