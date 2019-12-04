Вучич поблагодарил Россию за поддержку Сербии

Лидер Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию и своего коллегу Владимира Путина за поддержку Сербии в вопросах сохранения территориальной целостности страны. Он добавил, что не испытывает оптимизма относительно переговоров с Косово.

Вучич отметил, что не настроен позитивно по поводу решения, которое могло бы стать компромиссом между Белградом и Приштиной. Эту тему главы Сербии и России планируют обсудить вместе.

Сербский политик выразил благодарность Путину «за постоянную поддержку Сербии в сохранении территориальной целостности, независимости, суверенитета», а также за поддержку страны на международной арене.