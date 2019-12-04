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Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

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14:41   4 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

Украинский кабмин поручил провести аудиторскую проверку деятельности «Нафтогаза». Об этом в среду, 4 декабря, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал депутат «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко. 

«Назначить общество с ограниченной ответственностью Deloitte & Touche Ukrainian Services Company… субъектом аудиторской деятельности для предоставления услуг по обязательному аудиту финансовой отчётности акционерного общества «Нафтогаз Украины» за 2019—2020 годы», — сказано в распоряжении. 

Министр энергетики Украины Алексей Оржель 2 декабря заявил о решении кабмина сменить руководство «Нафтогаза». Минэкономразвития страны позднее опровергло информацию. 

Ранее стало известно, что переговоры России и Украины по газу могут пройти 5 декабря, если «Нафтогаз» и «Газпром» будут к этому готовы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#минэкономразвития #политика #нафтогаз #общество #весь мир

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