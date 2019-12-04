Секс-скандалист Вишневский первым поздравил русофобскую «Новую газету» с юбилейным номером

Известное российское либеральное издание «Новая газета» сообщило, что выпустило трехтысячный номер. Депутат петербургского ЗакСа и преподаватель РГПУ имени Герцена Борис Вишневский одним из первых поспешил поздравить любимое русофобское издание.

Вишневский является не только обозревателем «Новой газеты», но и героем крупного секс-скандала в Петербурге, где сразу несколько студенток РГПУ им. Герцена обвинили его в домогательствах, а одна из них была вынуждена вступить с ним в интимную связь, чтобы ее не отчислили.

Вишневский пишет, что рад быть «маленькой частичкой замечательного коллектива» и счастлив, что его жизнь на протяжении 20 лет связана с либеральным изданием.

«Новая газета» славится своими антироссийскими публикациями и фейковой информацией, которую журналисты издания выдают за правду. Издание не только разжигает ненависть, но и напрямую нарушает законодательство РФ. В частности, Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало масштабное расследование о сотрудничестве журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ* (запрещено в РФ) в Сирии. Коротков, как и его коллеги из «Новой», получают деньги от беглого олигарха и предателя Родины Михаила Ходорковского, а затем публикуют фейки.

Одной из самых знаменитых лживых историй является публикация расследования Короткова, где он при помощи фотомонтажа сделал иллюстрацию, где люди якобы позировали на фоне повешенного за ноги человека. На оригинальном кадре вместо повешенного красуется флаг террористов ИГ*.

Еще одной фейковой историей стала «проблема», которая якобы возникла при ремонте российского авианосного крейсера «Адмирал Кузнецов» на судоремонтном заводе №10. Как только фейк был разоблачен, журналисты русофобского издания тут же «переобулись» и сказали, что инцидент произошел на атомном крейсере «Петр Великий», что тоже оказалось враньем.

В июле 2019 года официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла очередной материал «Новой газеты», где рассказывалось об убийстве трех российских журналистов в ЦАР. «Новая газета» распространила лживую информацию, что личные вещи убитых в ЦАР журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко якобы на тот момент так и не передали в Москву. Захарова раскритиковала издание и назвала их материал примером очередного вранья.

Кроме того, так называемые российские оппозиционеры обожают «Новую газету» и всегда рады ссылаться на ее лживые материалы. Например, издание любят блогер Алексей Навальный и его сторонники Любовь Соболь и Леонид Волков.

Стоит задуматься, действительно ли трехтысячный номер является трехтысячным: редакция «Новой газеты» так часто выдает фейки, что может совсем завраться и «просчитаться» с цифрой.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.