Вучич отметил любовь Сербии к Путину

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что народ страны любит российского президента Владимира Путина больше, чем предыдущих глав РФ. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи 4 декабря.

«Если бы в 1999 году решал бы Путин, нас и бомбить бы никто не стал!», — уверен он.

Президент Сербии также поблагодарил коллегу из России за спасение от «клейма позора на лбу» в 2015 году. Тогда российская делегация в Совете безопасности ООН отклонила проект резолюции, который касался массового убийства в Сребренице 1995 году. Документ хотел назвать события геноцидом боснийских мусульман.

Вучич: Мы в Сербии ценим Путина больше, чем предыдущих лидеров России. Если бы в 1999 году решал бы Путин, нас и бомбить бы никто не стал! pic.twitter.com/sARG17QYRg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 4, 2019

Помимо этого, Вучич отказался «становиться меньшими друзьями» с РФ:

«Мы нашу дружбу будем беречь, культивировать. Нашу близость мы будем защищать, наше братство мы будем выращивать и дальше. Никто не может у нас это отнять, несмотря на все попытки».

Российско-сербское сотрудничество продолжится вне зависимости от злых языков, подчеркнул он. Лидер страны уверен, что это пойдет на пользу и русскому, и сербскому народам.