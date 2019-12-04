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Посол РФ считает, что нет доказательств причастности госструктур РФ к убийству в Берлине

Посол РФ считает, что нет доказательств причастности госструктур РФ к убийству в Берлине

 Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам

Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

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17:04   4 Декабря 2019
Весь мир

Вучич отметил любовь Сербии к Путину

Вучич отметил любовь Сербии к Путину

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что народ страны любит российского президента Владимира Путина больше, чем предыдущих глав РФ. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи 4 декабря.

«Если бы в 1999 году решал бы Путин, нас и бомбить бы никто не стал!», — уверен он.

Президент Сербии также поблагодарил коллегу из России за спасение от «клейма позора на лбу» в 2015 году. Тогда российская делегация в Совете безопасности ООН отклонила проект резолюции, который касался массового убийства в Сребренице 1995 году. Документ хотел назвать события геноцидом боснийских мусульман.

Вучич отметил любовь Сербии к Путину

Помимо этого, Вучич отказался «становиться меньшими друзьями» с РФ:

«Мы нашу дружбу будем беречь, культивировать. Нашу близость мы будем защищать, наше братство мы будем выращивать и дальше. Никто не может у нас это отнять, несмотря на все попытки».

Российско-сербское сотрудничество продолжится вне зависимости от злых языков, подчеркнул он. Лидер страны уверен, что это пойдет на пользу и русскому, и сербскому народам.

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Автор: Анна Манц
#россия #путин #сербия #вучич

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