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 Свыше миллиона путешественников из Украины посетили Крым с начала года

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14:19   4 Декабря 2019
Россия

Свыше миллиона путешественников из Украины посетили Крым с начала года

Свыше миллиона путешественников из Украины посетили Крым с начала года

Количество украинцев, отдыхающих в Крыму, с каждым годом только растет, заметил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк 4 декабря.

Так, с начала этого года полуостров посетили уже более миллиона туристов из Украины. Причем многие возвращаются повторно, так как видят быстрое развитие российских курортов региона.

«Все это говорит о неверии простых граждан соседнего государства в страшилки, которые рассказывают о Крыме их власти, а также признании российских курортов», — подчеркнул парламентарий.

Свыше миллиона путешественников из Украины посетили Крым с начала года

В прошлом месяце спикер парламента Крыма Владимир Константинов рассказал, что за последние пять лет в республику переехали на ПМЖ почти 50 тысяч украинцев. Кроме этого, недавно турпоток побил 30-летний рекорд. Так, в период с января по ноября этого города крымские курорты посетили больше семи миллионов путешественников во всего света.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.

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Автор: Анна Манц
#украина #крым #туризм

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