Столтенберг назвал НАТО самым успешным альянсом в истории

Британский премьер Борис Джонсон назвал главной задачей саммита лидеров НАТО «усиление единства во имя общей цели», а также обеспечение мира и безопасности. По мнению политика, все члены альянса привержены его основной задаче коллективной обороны.

«Мы никогда не отворачиваемся от обсуждения новой реальности», — отметил Джонсон.

По его мысли, борьба с терроризмом стала одним из основных направлений деятельности альянса.

О незыблемости для членов НАТО говорил и генсек альянса Йенс Столтенберг. Он назвал НАТО «самым успешным альянсом в истории», ставшим таковым благодаря умению меняться вместе с окружающим миром.

Напомним, саммит лидеров НАТО проходит на фоне внутренних распрей: недавно президент Франции Эммануэля Макрона заявил о «смерти мозга» альянса. Кроме того, напряженные отношения у многих сложились с президентом США Дональдом Трампом.