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 Свыше миллиона путешественников из Украины посетили Крым с начала года

Свыше миллиона путешественников из Украины посетили Крым с начала года
Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

 Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
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14:26   4 Декабря 2019
Весь мир

Столтенберг назвал НАТО самым успешным альянсом в истории

Столтенберг назвал НАТО самым успешным альянсом в истории

Британский премьер Борис Джонсон назвал главной задачей саммита лидеров НАТО «усиление единства во имя общей цели», а также обеспечение мира и безопасности. По мнению политика, все члены альянса привержены его основной задаче коллективной обороны. 

«Мы никогда не отворачиваемся от обсуждения новой реальности», — отметил Джонсон. 

По его мысли, борьба с терроризмом стала одним из основных направлений деятельности альянса.

О незыблемости для членов НАТО говорил и генсек альянса Йенс Столтенберг. Он назвал НАТО «самым успешным альянсом в истории», ставшим таковым благодаря умению меняться вместе с окружающим миром. 

Напомним, саммит лидеров НАТО проходит на фоне внутренних распрей: недавно президент Франции Эммануэля Макрона заявил о «смерти мозга» альянса. Кроме того, напряженные отношения у многих сложились с президентом США Дональдом Трампом.

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Автор: Виктория Разумовская
#нато #джонсон #столтенберг

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