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Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

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 Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

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15:08   4 Декабря 2019
Весь мир

Эксперт уличил США в воровстве сирийской нефти на фоне разговоров о правах человека

Эксперт уличил США в воровстве сирийской нефти на фоне разговоров о правах человека

Откровенное признание президента США Дональда Трампа о том, что американские военные в Сирии «охраняют» нефть, а вовсе не мирных жителей, ошеломило весь мир. Об этом Nation News рассказал эксперт.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин обратил внимание, что Трамп стал первым их всех президентов США, кто открыто заявил об истинных мотивах пребывания американских военных сил в Сирии.

«Президент откровенно сказал: "Мы без всяких оснований пришли в другое государство. Охраняем, добываем нефть и распоряжаемся ей так, как считаем нужным. И если кто-то позарится на эту нефть – мы их сильно накажем», – процитировал Кошкин американского президента.

Находясь в Сирии, американские военные нарушают международное право. Для присутствия на территории другой страны с военным оснащением необходимо получить мандат Совета безопасности ООН, которого у американцев нет. Ни правительство САР, ни президент Башар Асад не приглашали военных США на свою территорию. Кошкин напомнил, что в настоящий момент такое приглашение есть только у России.

Эксперт уличил США в воровстве сирийской нефти на фоне разговоров о правах человека

США, заручившись помощью курских бандформирований и террористов "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ), незаконно вывозят сирийскую нефть и продают ее по серым схемам.

«Это осуществляют те вооруженные формирования, которые вместе с ними находятся в этом районе и выполняют эти функции», – поясняет эксперт.

Согласно данным министерства нефти и минеральных ресурсов САР, США в день продают сирийской нефти на 3,3 миллиона долларов. После переговоров с курдскими радикалами, США направили в Сирию квалифицированных людей и современные технологии, после чего выручка выросла до 70-80 миллионов долларов.

«Это очень-очень прискорбно, что в XXI веке, когда мы только и говорим, что в центре — человек, его слова и свободы, Соединенные Штаты вот, что творят»,— заметил эксперт.

Ранее ФАН обнародовал вторую часть расследование, в котором приводит множество доказательств тому, что США сотрудничает с курдскими террористами под видом «борьбы с терроризмом». В первой части речь шла о работе корреспондента "Новой газеты" Дениса Короткова с  ИГ и беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #нефть #трамп

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