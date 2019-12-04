Слухи о госпитализации Пельша оказались фейком

Слухи о госпитализации телеведущего Валдиса Пельша оказались фейком. Шоумен опроверг данные о том, что его госпитализировали в одну из столичных клиник.

Ранее СМИ сообщили о том, что Пельшу стало плохо, якобы он жаловался медикам на боли в грудной клетке после физических нагрузок.

Сам Валдис Пельш сообщил, что с его здоровьем все в порядке, сегодня он проходил плановую проверку в центре Вишневского, после которой вечером направится домой.

«Ни о какой госпитализации речи не идет», – передает слова Валдиса Пельша Nation News.

Накануне стало известно, что народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы после трехнедельного лечения.