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 Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

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14:00   4 Декабря 2019
Россия

Слухи о госпитализации Пельша оказались фейком

Слухи о госпитализации Пельша оказались фейком

Слухи о госпитализации телеведущего Валдиса Пельша оказались фейком. Шоумен опроверг данные о том, что его госпитализировали в одну из столичных клиник. 

Ранее СМИ сообщили о том, что Пельшу стало плохо, якобы он жаловался медикам на боли в грудной клетке после физических нагрузок. 

Сам Валдис Пельш сообщил, что с его здоровьем все в порядке, сегодня он проходил плановую проверку в центре Вишневского, после которой вечером направится домой.

«Ни о какой госпитализации речи не идет», – передает слова Валдиса Пельша Nation News.

Накануне стало известно, что народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы после трехнедельного лечения.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #госпитализация #общество #пельш

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