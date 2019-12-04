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14:05   4 Декабря 2019
Весь мир

Свыше восьми миллионов людей не знают, что больны ВИЧ

Свыше восьми миллионов людей не знают, что больны ВИЧ

Порядка 8,1 миллиона ВИЧ-инфицированных не знают о своем статусе, заявил советник по стратегической информации Регионального офиса Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД Лев Зограбян 4 декабря.

Он уверен, что проблема кроется в осуждении общества, которое не до конца понимает природу вируса иммунодефицита человека. По его словам, такие люди находятся даже среди медицинского персонала. Именно поэтому человек не проходит тестирование — боится осуждения.

Дальше переносчик вируса заражает другого человека при сексуальном контакте, кормлении грудью или через кровь. При отсутствии лечения, состояние больного стремительно ухудшается. На этом этапе уже государство несет огромные убытки.

«Потому что лечить рано намного экономически эффективнее, чем лечить поздние стадии ВИЧ-инфекции», — пояснил советник.

Свыше восьми миллионов людей не знают, что больны ВИЧКак указано в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД, в странах, где люди с ВИЧ информируют население об этом вирусе, число заражений меньше. Вместе с тем, инфицированные граждане таких государств получают должное лечение.

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Автор: Анна Манц
#вирус #оон #вич

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