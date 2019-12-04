СМИ сообщили о прогремевшем взрыве в сирийском городе Рас аль-Айн

Несколько человек пострадали в результате взрыва в сирийском городе Рас аль-Айн. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска».

Точной информации о количестве пострадавших и их состоянии пока не приводится.

23 ноября стало известно о подрыве заминированного автомобиля в районе Телль-Абъяда, в результате которого погибли 10 человек, еще 25 получили ранения. В субботу, 16 ноября, на автовокзале города Аль-Баб в субботу случился теракт, из-за которого ушли из жизни 20 мирных жителей, а еще 40 получили травмы и ранения. 11 ноября в городе Камышлы прогремели сразу три взрыва. Теракт унес жизни не менее семи человек, десятки были ранены.

Предположительно, к организации серии терактов могут быть причастны курдские бандформирования, связанные с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Именно эта организация брала на себя ответственность за самые кровавые теракты на территории турецкого государства.