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МИД РФ считает расследование убийства гражданина Грузии в Берлине политизированным

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 Свыше миллиона путешественников из Украины посетили Крым с начала года

Свыше миллиона путешественников из Украины посетили Крым с начала года
Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

 Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
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14:12   4 Декабря 2019
Весь мир

СМИ сообщили о прогремевшем взрыве в сирийском городе Рас аль-Айн

СМИ сообщили о прогремевшем взрыве в сирийском городе Рас аль-Айн

Несколько человек пострадали в результате взрыва в сирийском городе Рас аль-Айн. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска». 

Точной информации о количестве пострадавших и их состоянии пока не приводится. 

23 ноября стало известно о подрыве заминированного автомобиля в районе Телль-Абъяда, в результате которого погибли 10 человек, еще 25 получили ранения. В субботу, 16 ноября, на автовокзале города Аль-Баб в субботу случился теракт, из-за которого ушли из жизни 20 мирных жителей, а еще 40 получили травмы и ранения. 11 ноября в городе Камышлы прогремели сразу три взрыва. Теракт унес жизни не менее семи человек, десятки были ранены. 

Предположительно, к организации серии терактов могут быть причастны курдские бандформирования, связанные с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Именно эта организация брала на себя ответственность за самые кровавые теракты на территории турецкого государства. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #теракт #политика #общество #весь мир

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