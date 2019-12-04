Единый стандарт сигаретной пачки вводят в Турции с 5 декабря 

Турецкие власти решили стандартизировать вид упаковок для сигарет и других табачных изделий в рамках кампании против курения. Так, с 5 декабря в стране вводится единый типаж сигаретных и табачных пачек, сообщили в Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.

Согласно закону, с четверга выпуск обычных упаковок будет полностью прекращен.

«Продукция в старых упаковках сможет реализовываться на рынке еще в течение месяца, до 5 января 2020 года, после чего ее продажа будет полностью прекращена», — добавили в ведомстве.

Новые упаковки будут содержать предупреждающие надписи и картинки, показывающие последствия курения. Последние будут занимать до 85 процентов площади лицевой стороны пачки и до 50 процентов — на задней части.

Ранее стало известно, что правительство страны также намерено запретить продажу электронных сигарет. Глава министерства здравоохранения Фахреттин Коджа в октябре подчеркивал, что подобный законопроект готовится. Стоит отметить, что после принятия документа, Турция пополнит список из порядка 30 стран, в которых невозможно приобрести электронные сигареты и системы парообразования.