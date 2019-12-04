США должны возместить Сирии ущерб за кражу нефти — эксперт

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что Вашингтон должен платить Сирии за то, что ворует их нефть и наживаются на этом. По словам эксперта, США воруют ресурс, не стесняясь, и открыто об этом заявляют.

Журавлев отмечает, что США борются в Сирии с нефтяным бизнесом террористов ИГ* (запрещено в РФ) там, где нефти нет. По их официальной версии, Вашингтон борется с террористами, продающими нефть, но ранее США сами заявляли, что нефтяной бизнес ИГ* в САР уже ликвидирован. По мнению эксперта, армия США локализована в Сирии только в тех местах, где находятся нефтяные месторождения, а остальные территории их не интересуют.

«Непонятно на каком основании США, борясь с ИГ*, могут защитить нефть от террористов», — передает слова Дмитрия Журавлева Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам эксперта, США не спешат платить Сирии за то, что воруют нефть на их территории, хотя ресурс американцам не принадлежит.

«Удивительно, что США взяли на себя право определять демократичность власти в Сирии, и этим фактом они обосновывают свою необходимость контроля нефтяных месторождений республики», — говорит политолог.

Ранее водитель сирийского нефтевоза рассказал, как США, курдские боевики и ИГ* наладили воровство нефти в Сирии.

2 декабря ФАН выпустил новое масштабное расследование, где приводятся факты сотрудничества США с террористами ИГ*. В расследовании есть данные, подтверждающие сотрудничество Вашингтона с боевиками.

Кроме того, на минувшей неделе ФАН выпустил расследование о либеральном журналисте Денисе Короткове из «Новой газеты», который на деньги беглого олигарха Михаила Ходорковского сотрудничал с террористами ИГ* в Сирии и добывал у них данные о военнослужащих из РФ.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.