Посол Бельгии поддержал проект «Северный поток — 2»

Посол Бельгии Жан-Артур Режибо заявил, что Брюссель поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2», несмотря на то, что ряд стран выступает против проекта. Об этом пишет News.ru.

«Бельгийские компании тоже участвуют в этом проекте. Газ по этому трубопроводу будет поступать не только в Германию, но и в другие европейские страны», — добавил дипломат.

Политика Бельгии выступает за разнообразие источников энергии. Страна начала придерживаться такой позиции после «нефтяного шока» 1973 года. Ее цель — избежать перебоев с энергией и бензином. Бельгия закупает нефть и газ у нескольких стран.