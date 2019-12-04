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 Свыше миллиона путешественников из Украины посетили Крым с начала года

Свыше миллиона путешественников из Украины посетили Крым с начала года
Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

 Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
Вучич пригласил Путина посетить Белград

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 Двух сотрудников посольства РФ объявили персонами нон грата в МИД ФРГ

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13:45   4 Декабря 2019
Весь мир

Посол Бельгии поддержал проект «Северный поток — 2»

Посол Бельгии поддержал проект «Северный поток — 2»

Посол Бельгии Жан-Артур Режибо заявил, что Брюссель поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2», несмотря на то, что ряд стран выступает против проекта. Об этом пишет News.ru.

«Бельгийские компании тоже участвуют в этом проекте. Газ по этому трубопроводу будет поступать не только в Германию, но и в другие европейские страны», — добавил дипломат.

Политика Бельгии выступает за разнообразие источников энергии. Страна начала придерживаться такой позиции после «нефтяного шока» 1973 года. Ее цель — избежать перебоев с энергией и бензином. Бельгия закупает нефть и газ у нескольких стран. 

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Автор: Виктория Разумовская
#бельгия #газ #энергетика #северный поток-2

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