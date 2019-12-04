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Воруя сирийскую нефть, США объявляют войну всему миру

Воруя сирийскую нефть, США объявляют войну всему миру

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13:27   4 Декабря 2019
Весь мир

Воруя сирийскую нефть, США объявляют войну всему миру

Воруя сирийскую нефть, США объявляют войну всему миру

Востоковед Маис Курбанов убежден, что США не позволят Сирии восстановить экономический фундамент после затяжной гражданской войны, чтобы ослабить потенциального противника на Ближнем Востоке.

«И не столько нефть их интересует, сколько интересует то, чтобы Сирия была слабой. Потому что Сирия враждует с союзниками Америки, а самый большой интерес Америка имеет на Ближнем Востоке», — сказал Курбанов «Политике Сегодня», комментируя заявление президента США Дональда Трампа о претензиях на сирийскую нефть.

Если завтра Сирия будет самостоятельно добывать собственную нефть, за счет которой укрепится и станет богатым государством, то она будет еще помогать и своим союзникам, заметил эксперт. Вместе они могут создавать большие коалиции и смогут противостоять Америке.

«И тут получается, что нашли нефть в Сирии. Как раз эти месторождения находятся там, где курды. Американцы хорошо сотрудничали с Турцией, а тут они забывают про старую дружбу и поддерживают курдов, делая все так, будто курды воюют против Башара Асада», — заявил политолог.

Воруя сирийскую нефть, США объявляют войну всему миру

При этом Курбанов убежден, что курдские сепаратисты не способны в одиночку противостоять правительству Сирии. Курды пользуются поддержкой США, чтобы опустошать недра страны.

«Теперь они плюют на международное право, на все международные соглашения и это выглядит так, будто они объявляют войну всему миру», — подытожил политолог.

Ранее президент США Дональд Трамп открыто заявил, что нефтегазовые месторождения в Заевфратье принадлежат Вашингтону.

«Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — заявил американский лидер.

О том, как США при поддержке курдов и радикальных исламистов расхищают природные богатства САР сообщало ФАН в своем расследовании. В частности, Америка отправила в Сирию не менее 2,5 тысяч наемников из частной военной компании Academi, ранее известной как Blackwater, которая напрямую сотрудничает с Пентагоном и американским военным контингентом, оставленным удерживать захваченную американцами сирийскую нефть.

Воруя сирийскую нефть, США объявляют войну всему миру

ЧВК помогает Вашингтону наращивать военное присутствие на восточном берегу Евфрата, официально при этом заявляя о резком сокращении военного контингента в САР.

В первой части расследования ФАН сообщал о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство».

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Автор: София Синицына
#сша #сирия #нефть #курбанов

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