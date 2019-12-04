Добронравов опроверг сплетни об уходе актеров из сериала «Сваты»

Звезда телесериала «Сваты» Федор Добронравов рассказал, что ждет телевизионный проект в будущем. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает «Газета.ру».

Ранее появилась информация, что из-за массового ухода актеров съемки нового сезона «Сватов» могут быть сорваны. Работа над седьмым сезоном начнется с нуля, ведь работа над сериалом была приостановлена еще в 2017 году. Некоторые СМИ сообщали, что Анна Кошмал, Николай Добрынин и Людмила Артемьева официально отказались продолжать участие в проектах. О Добрынине отдельно писали, что ему якобы надоели «регулярные издевательства» над персонажем.

Согласно последним данным, информация об уходе из сериала Николая Добрынина оказалась недостоверной. То же самое касается ухода Артемьевой. Добронравов заявил, что это слухи, и все актеры продолжат сниматься в «Сватах».

«Насколько я знаю, актерский состав не претерпит никаких сильных изменений, все остальное надуманно», — отметил Добронравов.

По словам актера, у телесериала останется то же название. Он добавил, что зрители смогут увидеть новый сезон «Сватов» уже в следующем году.