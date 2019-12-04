Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Трамп оправдывает бандитскую политику США в Сирии «заботой» об американцах

Трамп оправдывает бандитскую политику США в Сирии «заботой» об американцах

 Добронравов опроверг сплетни об уходе актеров из сериала «Сваты»

Добронравов опроверг сплетни об уходе актеров из сериала «Сваты»
Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

 Систему оценки KPI для чиновников введут на Украине в 2020 году

Систему оценки KPI для чиновников введут на Украине в 2020 году
Воруя сирийскую нефть, США объявляют войну всему миру

Воруя сирийскую нефть, США объявляют войну всему миру

 Сербия нуждается в дополнительных объемах газа и надеется на РФ, заявил Вучич

Сербия нуждается в дополнительных объемах газа и надеется на РФ, заявил Вучич
Трамп оправдывает бандитскую политику США в Сирии «заботой» об американцах

Трамп оправдывает бандитскую политику США в Сирии «заботой» об американцах

 Добронравов опроверг сплетни об уходе актеров из сериала «Сваты»

Добронравов опроверг сплетни об уходе актеров из сериала «Сваты»
Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

 Систему оценки KPI для чиновников введут на Украине в 2020 году

Систему оценки KPI для чиновников введут на Украине в 2020 году
Воруя сирийскую нефть, США объявляют войну всему миру

Воруя сирийскую нефть, США объявляют войну всему миру

 Сербия нуждается в дополнительных объемах газа и надеется на РФ, заявил Вучич

Сербия нуждается в дополнительных объемах газа и надеется на РФ, заявил Вучич
13:17   4 Декабря 2019
Россия

Добронравов опроверг сплетни об уходе актеров из сериала «Сваты»

Добронравов опроверг сплетни об уходе актеров из сериала «Сваты»

Звезда телесериала «Сваты» Федор Добронравов рассказал, что ждет телевизионный проект в будущем. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает «Газета.ру». 

Ранее появилась информация, что из-за массового ухода актеров съемки нового сезона «Сватов» могут быть сорваны. Работа над седьмым сезоном начнется с нуля, ведь работа над сериалом была приостановлена еще в 2017 году. Некоторые СМИ сообщали, что Анна Кошмал, Николай Добрынин и Людмила Артемьева официально отказались продолжать участие в проектах. О Добрынине отдельно писали, что ему якобы надоели «регулярные издевательства» над персонажем. 

Согласно последним данным, информация об уходе из сериала Николая Добрынина оказалась недостоверной. То же самое касается ухода Артемьевой. Добронравов заявил, что это слухи, и все актеры продолжат сниматься в «Сватах».                           

«Насколько я знаю, актерский состав не претерпит никаких сильных изменений, все остальное надуманно», — отметил Добронравов. 

По словам актера, у телесериала останется то же название. Он добавил, что зрители смогут увидеть новый сезон «Сватов» уже в следующем году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #добронравов #сваты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...