Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
Десять человек пострадали при пожаре в здании колледжа в Одессе. Об этом пишет издание «Думская». ЧП произошло в среду, 4 декабря. Пожар начался на третьем этаже здания, студентов, преподавателей и персонал эвакуировали.
«На месте очень много скорых. Пострадали не менее 10 человек», — отметили в издании.
Из-за пожара мэрия отложила заседание исполкома. Глава Одессы Геннадий Труханов прибыл к месту пожара.
В Госслужбе по ЧП отметили, что площадь пожара увеличилась до тысячи квадратных метров, есть угроза обрушения.