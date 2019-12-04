Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Десять человек пострадали при пожаре в здании колледжа в Одессе. Об этом пишет издание «Думская». ЧП произошло в среду, 4 декабря. Пожар начался на третьем этаже здания, студентов, преподавателей и персонал эвакуировали.

«На месте очень много скорых. Пострадали не менее 10 человек», — отметили в издании.

Из-за пожара мэрия отложила заседание исполкома. Глава Одессы Геннадий Труханов прибыл к месту пожара.

В Госслужбе по ЧП отметили, что площадь пожара увеличилась до тысячи квадратных метров, есть угроза обрушения.