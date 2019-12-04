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МИД РФ считает расследование убийства гражданина Грузии в Берлине политизированным

МИД РФ считает расследование убийства гражданина Грузии в Берлине политизированным

 Свыше миллиона путешественников из Украины посетили Крым с начала года

Свыше миллиона путешественников из Украины посетили Крым с начала года
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13:38   4 Декабря 2019
Россия

Песков отверг причастность России к убийству в Берлине

Песков отверг причастность России к убийству в Берлине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными обвинения в причастности России к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает Федеральное агентство новостей.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря российского лидера, не омрачат ли подозрения немецких властей в том, что предполагаемый убийца в Берлине мог иметь отношение к России и российским властям, встречу в Париже 9 декабря. Песков ответил, что ни о каких серьезных подозрениях не может быть и речи.

«Какое отношение к российским властям? Это абсолютно беспочвенные предположения и, собственно, эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ,но это не значит, что дела обстоят именно так» — прокомментировал он. 

Убийство Хангошвили случилось 23 августа в берлинском районе Моабит. Убийца выстрелил в гражданина Грузии, а затем скрылся на велосипеде. В рамках уголовного дела был задержан гражданин РФ, который отказался от дачи показаний.

Ранее журнал Spiegel сообщил, что к преступлению якобы могут быть причастны российские спецслужбы.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #политика #общество

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