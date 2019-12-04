Песков прокомментировал сообщения об использовании TamTam террористами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы не имеют никакого отношения к мессенджеру TamTam.

Ранее издание Insider сообщило, что представители ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка, взявшая ответственность за теракт в Лондоне ), координировали действия через российский мессенджер TamTam. Журналисты спросили представителя Кремля, можно ли считать, что спецслужбы РФ пропустили подготовку теракта.

«С чего вы считаете, что это вопрос, который можно задавать Кремлю? С чего вы считаете, что TamTam контролируется российскими спецслужбами? И причем тут Кремль и администрация президента или Путин? Я рекомендую вам обратиться в компанию, которая является провайдером этого сервиса », – отреагировал Песков.

29 ноября в Лондоне 28-летний Усман Хан, ранее осужденный за террористическую деятельность, ранил ножом пятерых человек. Двое погибли. Нападавшего ликвидировали полицейские.