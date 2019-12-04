Студентам РГПУ им. Герцена угрожают отчислением за комментарии СМИ о Вишневском

Ректорат РГПУ им. Герцена объявил режим информбезопасности из-за ситуации с депутатом петербургского ЗакСа, профессором кафедры политологии Борисом Вишневским, на домогательства которого пожаловались студентки. Руководство вуза не спешит принимать меры в отношении Вишневского и, похоже, продолжает прикрывать преподавателя, который распускает руки.

Как сообщает Nation News, редакция несколько раз обращалась в РГПУ им. Герцена за разъяснениями, но в вузе отрицают связь Вишневского со студентками. Хотя сами студенты говорят об обратном. Кроме того, учащиеся рассказали журналистам, что им угрожают отчислением, если они будут и дальше комментировать скандал с Вишневским. Одна из студенток пояснила СМИ, что самых активных водят на «профилактические беседы», на которых присутствует и сам Вишневский. Студентам говорят, что посты в соцсетях на тему скандала могут им навредить и грозят серьезными последствиями.

Девушки, которые пострадали от домогательств профессора, рассказывают, что он долгое время дружит с ректором РГПУ им. Герцена Сергеем Богдановым, поэтому Вишневскому многое дозволено. Возможно, именно это и является причиной столь активной защиты преподавателя, о виновности которого говорят уже несколько пострадавших.

Журналисты Nation News опубликовали документ, который похож на копию служебной записки, ее якобы подписал первый проректор РГПУ имени Герцена Владимир Лаптев. Бумага адресована начальнику управления по связям с общественностью Владимиру Летуновскому. В шапке документа указано, что в служебной записке говорится об «особом режиме информационной безопасности» на фоне сложившейся ситуации с Вишневским.

Отдельным пунктом преподавателям рекомендуют не комментировать ситуацию в СМИ. Похоже, ректорат вуза прикрывает преступления Вишневского, не желая упускать связи в петербургском ЗакСе. В пресс-службе вуза рассказали, что вуз не имеет отношения к служебной записке.

В ноябре 2019 года бывшая студентка РГПУ им. Герцена по имени Кристина рассказала, что преподаватель Борис Вишневский домогался ее, студентка была вынуждена дважды переспать с ним, чтобы ее не отчислили. Также она говорит, что пострадали еще несколько студенток, к которым Вишневский приставал. Сам Вишневский все обвинения отрицает и называет ложью и клеветой.

Позднее девушка по имени Кристина дала интервью, где рассказала интимные подробности о связи с Вишневским.