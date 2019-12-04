Трамп оправдывает бандитскую политику США в Сирии «заботой» об американцах

Главред информационно-аналитического центра «Кассад» и военный эксперт Борис Рожин прокомментировал недавнее заявление американского президента Дональда Трампа насчет сирийской нефти.

Напомним, что в интервью журналистам глава США заявил, что теперь Америка целиком контролирует нефтяные месторождения за сирийский Евфратом, а не террористы «Исламского государства»* (запрещено в России). Однако он даже не попытался скрыть, что Вашингтону наплевать на международное право и суверенитет Сирии, заявив следующее:

«Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим».

По мнению Рожина, эти слова Трампа и действия американского контингента в Сирии показывают истинное отношение Соединенных Штатов ко всему миру. Они хотят показать, что никакие механизмы не могут повлиять на их решения и деятельность.

«США демонстрируют, что все принятые мировым сообществом нормы для них ничего не стоят, и потому они нагло оккупируют часть чужой страны и теперь даже не утруждают себя хоть сколько-нибудь разумными оправданиями», — заметил собеседник «Федерального агентства новостей».

Военный эксперт отметил, что Трамп пытается переключить внимание общественности с критики внутренних политических политиков. По сути, он оправдывается за собственную предательскую политику, с особым рвением выделяя «заботу» о стране и ее населении.

«То есть, он подчеркивает, что от всего этого предприятия в САР Штаты имеют экономическую выгоду. В то, что американцы ведут там борьбу с ИГ*, и в США не очень верят. Поэтому приходится идти на такую откровенность, хотя делает это Трамп с намеренной наглостью. Но не думаю, что такая риторика сохранится надолго — скорее всего, до выборов осенью 2020 года», — подытожил Рожин.

Расследование ФАН «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»* показало, что находящиеся на территории Сирии террористы сотрудничают с американцами. Как указано в материале, одной из целей их отношений стала сирийская нефть. В краже ресурса задействованы наемники из американской ЧВК Blackwater, помогают им в этом курдские бандформирования.

Причем Штаты не только сотрудничают с террористами, но и помогают другим обрести «новые знакомства». Так американские спецслужбы свели членов ИГ* с сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым. Кстати, этой связи посвящена первая часть расследования ФАН — «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ*».

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.