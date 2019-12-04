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12:55   4 Декабря 2019
Россия

«Газпрому» поручено проработать проект газопровода через Монголию в Китай

«Газпрому» поручено проработать проект газопровода через Монголию в Китай

Минэнерго РФ и «Газпром» проработают проект газопровода через Монголию в Китай. Об этом заявил журналистам вице-премьер Алексей Гордеев в кулуарах бизнес-форума «Россия  — Монголия. Ведение бизнеса на едином рынке ЕАЭС».

Информация о создании рабочей группы, которая будет готовить технико-экономическое обоснование, уже прозвучала. Самое главное, чтобы проект был экономически окупаемым, сказал Гордеев в среду, 4 декабря.

«Но российская сторона на уровне президента России намерена этот проект серьёзно рассмотреть, и соответствующие поручения даны Минэнерго и «Газпрому», — цитирует ТАСС слова вице-премьера. 

Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь в режиме телемоста участвовали в церемонии начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #газпром #общество #минэнерго

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