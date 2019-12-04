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 Добронравов опроверг сплетни об уходе актеров из сериала «Сваты»

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Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

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12:39   4 Декабря 2019
Россия

Кремль обеспокоен планами НАТО увеличить военные расходы

Кремль обеспокоен планами НАТО увеличить военные расходы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен решением НАТО увеличить оборонные расходы, несмотря на заявления альянса о необходимости выстраивать отношения с Россией. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

«Мы видим, что главным образом НАТО занимается деятельностью сдерживающей, это не может не вызывать обеспокоенность», — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что глава государства Владимир Путин не раз говорил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений, а также в гонку по увеличению оборонных расходов, поскольку это губительно для экономики. Москва предпочитает идти другим путем. 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #нато #песков #гонка вооружений

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