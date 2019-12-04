Путин проведет переговоры с Вучичем один на один, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с главой Сербии Александром Вучичем один на один. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в среду, 4 декабря, Путин продолжит работать в Сочи, где проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, которые пройдут в узком формате «один на один» с участием ближайших помощников. Кроме того, ожидаются переговоры российско-сербских делегаций, а затем Путин и Вучич дадут пресс-конференцию и ответят на вопросы журналистов.

Песков назвал визит президента Сербии в Россию очень важным, так как Москва и Белград являются партнерами и союзниками.

«Нас объединяют многоплановые отношения. Есть очень общего в культурно-историческом и духовном плане. Конечно, это все является предпосылками для весьма содержательных переговоров», — передает слова Дмитрия Пескова Федеральное агентство новостей (ФАН).

После переговоров с Вучичем Путин продолжит ряд совещаний на тему развития российских вооруженных сил, в частности — военно-морского флота. Песков пояснил, что в среду российский лидер будет разговаривать на различные темы, которые связаны с высокими технологиями на флоте РФ.