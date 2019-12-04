Медиагруппа «Патриот»
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12:27   4 Декабря 2019
Россия

РПЦ раскритиковала закон о профилактике домашнего насилия

РПЦ раскритиковала закон о профилактике домашнего насилия

Патриаршая комиссия по делам семьи раскритиковала закон о профилактике семейно-бытового насилия. Об этом сказано в заявлении комиссии, передает в среду, 4 декабря, «Интерфакс». 

Законопроект переполнен правыми дефектами, которые делают его принятие недопустимым, говорится в сообщении представителей российского духовенства.

Так, по мнению РПЦ, закон повлечет за собой «существенное поражение граждан в их правах, сравнимое с ограничениями, налагаемыми на преступников и людей, которые совершают административные правонарушения». 

В церкви считают, что законопроект исходит из фактической презумпции виновности лиц, объявляемых «нарушителями». Им будет сложно доказать свою непричастность к насилию, потому что в документе не предусмотрены стандарты для таких случаев.

Названные в тексте закона меры профилактики имеют «репрессивный характер», отметили в РПЦ. Представители духовенства также уверены, что семейно-бытовым насилием будет признано «любой нормальное человеческое действие», а граждане смогут использовать закон против своих родных и близких. 

Ранее о законопроекте по профилактике семейно-бытового насилия высказалась певица Валерия. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #рпц #домашнее насилие

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