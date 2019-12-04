Сербия нуждается в дополнительных объемах газа и надеется на РФ, заявил Вучич

Сербия нуждается в дополнительных объемах газа, заявил президент страны Александр Вучич перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится в Сочи.

По словам Вучича, ранее Белград получал природный газ исключительно через Украину и Венгрию. Сейчас Сербии необходимы дополнительные объемы по подходящей цене, поэтому страна рассчитывает на помощь России. Как отметил Александр Вучич, Сербия обеспечила ресурсом и наполнила подземное газохранилище Банатски двор, где размещается 450 миллионов кубометров газа.

«Мы дополнительно обеспечили место еще для ста миллионов кубометров, чтобы могли в первом квартале добавлять по 2,5 миллиона кубометров газа в день, так как не можем больше», — рассказал президент Сербии.

По словам Вучича, по договору с РФ у Сербии есть 6,2 миллиона кубометров, а расходы составляют порядка 12 миллионов кубометров газа, поэтому сейчас необходимо найти дополнительный ресурс, и Сербия надеется на помощь России.

Сейчас на территории Сербии строят газопровод от границы с Болгарией до Венгрии, по которому должен пойти газ из «Турецкого потока».

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич намерен обсудить с Владимиром Путиным рост товарооборота между Сербией и Россией.