Эксперт рассказал о разногласиях между членами НАТО относительно России

Доцент политологии факультета социологии и Школы международных исследований университета Тренто, эксперт клуба «Валдай» Винсет Делла Сала считает, что разногласия между странами НАТО по вопросу России усиливаются. Об этом он рассказал РИА Новости.

Эксперт убежден, что в НАТО пока не сформировалось единогласной позиции в отношении России, так как мнения членов альянса относительно роли России в международном сообществе очень разнятся.

«Страны восточной и центральной Европы, которые недавно присоединились к НАТО, твердо убеждены, что альянс должен волноваться, прежде всего, из-за российской угрозы», – сказал эксперт.

Некоторые восточноевропейские страны выступают за то, чтобы в случае военных разногласий с Россией прибегнуть к коллективной обороне, пояснил эксперт.

Вместе с тем, Франция и Италия выступают за более открытые отношения с Россией и предлагают сотрудничать с Россией в некоторых сферах, к примеру, в борьбе с терроризмом.

«Те, кто настроены открыто по отношению к России, считают, что отдельные восточноевропейские государства своим агрессивным тоном только усиливают напряженность без всякой надобности. В то же время последние полагают, что страны западной Европы относятся с недостаточным вниманием к вопросам безопасности и что они ненадежные партнеры», – считает эксперт.

Политолог обратил внимание, что неопределенная позиция США относительно России только усиливает взаимное подозрение между странами.

Вопреки существующим разногласиям, Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения. Об этом сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин телеканалу Channel 4. Посол обратил внимание, что Россия не представляет никакой угрозы западным странам, так как даже не наращивает военные силы на границах с соседними государствами.