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 Добронравов опроверг сплетни об уходе актеров из сериала «Сваты»

Добронравов опроверг сплетни об уходе актеров из сериала «Сваты»
Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Десять человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

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12:03   4 Декабря 2019
Россия

Четыре человека находятся в реанимации после взрыва газа в доме под Белгородом

Четыре человека находятся в реанимации после взрыва газа в доме под Белгородом

Четыре человека находятся в реанимации после взрыва газа в жилом доме Белгородской области. Об этом рассказал начальник отдела по взаимодействию со СМИ областного правительства Сергей Лукинов.

По словам Лукинова, двое пострадавших сейчас находятся в центральной районной больнице Яковлево, их травмы не такие серьезные, как у четверых пострадавших, которых медики вынуждены были госпитализировать в областную клиническую больницу. Все четверо находятся в реанимации. У пострадавшего мужчины переломы лицевой части черепа, у трех женщин — ожоги. Ожидается, что двух женщин могут перевести в ожоговое отделение, так как их состояние улучшается. 

В поселке Яковлево Белгородской области вечером во вторник, 3 декабря, произошел взрыв бытового газа в жилой четырехэтажке. Погиб один человек, пострадали шестеро. Дом частично обрушился с четвертого по первый этаж. 

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Автор: Ольга Воскресенская

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