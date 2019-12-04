Четыре человека находятся в реанимации после взрыва газа в доме под Белгородом

Четыре человека находятся в реанимации после взрыва газа в жилом доме Белгородской области. Об этом рассказал начальник отдела по взаимодействию со СМИ областного правительства Сергей Лукинов.

По словам Лукинова, двое пострадавших сейчас находятся в центральной районной больнице Яковлево, их травмы не такие серьезные, как у четверых пострадавших, которых медики вынуждены были госпитализировать в областную клиническую больницу. Все четверо находятся в реанимации. У пострадавшего мужчины переломы лицевой части черепа, у трех женщин — ожоги. Ожидается, что двух женщин могут перевести в ожоговое отделение, так как их состояние улучшается.

В поселке Яковлево Белгородской области вечером во вторник, 3 декабря, произошел взрыв бытового газа в жилой четырехэтажке. Погиб один человек, пострадали шестеро. Дом частично обрушился с четвертого по первый этаж.