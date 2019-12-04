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12:03   4 Декабря 2019
Россия

Президент Казахстана отказался считать присоединение Крыма аннексией

Президент Казахстана отказался считать присоединение Крыма аннексией

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в среду, 4 декабря, в программе «Немцова. Интервью».

Журналистка поинтересовалась у лидера Казахстана, были ли власти республики напуганы событиями 2014 года. Токаев ответил, что аннексия — «слишком тяжелое слово для Крыма», и в Казахстане не считают, что им можно охарактеризовать присоединение полуострова.

«Никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией», — сказал он.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, по результатам которого большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Власти Украины и западные страны отказались считать присоединение законным, однако Москва настаивает на обратном и отмечает, что при процедуре были соблюдены нормы международного права. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что вопрос Крыма закрыт навсегда. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #казахстан #общество #токаев

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